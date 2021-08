Dresden

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine blaue Schwalbe aus einem Mehrfamilienhaus an der Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen gestohlen.

Der Wert des in der Garage des Hauses abgestellten Mopeds wurde bisher noch nicht beziffert, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Von tik