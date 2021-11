Dresden

In Dresden-Mockritz kam es am Wochenende zu zwei Einbrüchen. An der Rippiener Straße wurde erst in ein Einfamilienhaus und danach in eine Ferienwohnung eingebrochen. Aus dem Haus entwendeten die Täter Schmuck im Wert von 6 000 Euro. Die Täter hatten die Scheibe einer Tür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro an.

Auf der selben Straße wurde später in eine Ferienwohnung eingebrochen. Dazu wurde ein Fenster aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei nichts gestohlen.

Von SP