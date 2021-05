Dresden-Mockritz: Mann entblößt sich vor Kind

Dresden

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein unbekannter Mann in einem Bus vor einem Mädchen entblößt. Die Zehnjährige war gegen 13.45 Uhr am Rathaus Plauen in den Bus der Linie 63 gestiegen.

Der Täter setzte sich in Höhe der Haltestelle Babisnauer Straße auf einen Platz ihr gegenüber und holte sein Geschlechtsteil aus der Hose. An der Zschertnitzer Straße stieg er dann aus.

Laut Beschreibung ist der Mann um die 35 Jahre alt, war schwarz gekleidet und trägt eine Igelfrisur mit abrasierten Seiten. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä