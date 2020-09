Dresden

In der Nacht zu Mittwoch hat ein 26-Jähriger offenbar versucht, in einen Imbissstand in Dresden-Mickten einzubrechen. Anwohner hatten das Hantieren bemerkt und die Polizei informiert.

Die Beamten stellten den Iraker noch vor Ort. Er hatte Einbruchswerkzeug und Handschuhe dabei. Ins Innere des Ladens war er nicht vorgedrungen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

Von fkä