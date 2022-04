Dresden

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Dresden haben am Wochenende zwei Einsätze zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Dresdner Neustadt durchgeführt. Dafür waren die Beamten in den Nächten zu Samstag und zu Sonntag im Bereich präsent und führten Kontrollen durch. Insgesamt mussten sie sechs Strafanzeigen anfertigen und 37 Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnen.

So versuchte ein 25-Jähriger in einer Diskothek an der Straße Am Brauhaus eine Flasche Whiskey zu entwenden. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Ein 29-Jähriger griff in einer Bar an der Alaunstraße einen 34-Jährigen an und wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

In der Nacht zu Samstag war ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Katharinenstraße unterwegs und wurde kontrolliert. Dabei wies er einen Alkoholwert von rund 1,3 Promille auf. Ein 31-jähriger E-Scooter Fahrer war in der Nacht zu Sonntag auf der Bautzner Straße unterwegs und stürzte. Ein daraufhin erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Gegen die beiden Fahrer wurden Blutentnahmen veranlasst und entsprechende Anzeigen gefertigt. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Es wurden weitere Auseinandersetzungen und Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt. An beiden Tagen waren insgesamt 58 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz.

Von cs