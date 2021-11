Dresden

Die Polizei in Dresden musste in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche bearbeiten. Zunächst verschafften sich Langfinger Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Kerbtälchen, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie stahlen Schmuck und Münzen im Wert von rund 2200 Euro.

Am Sonnabendvormittag öffneten Einbrecher die Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Karpatenstraße. Ob sie etwas gestohlen haben, ist nach Angaben der Beamten noch unklar.

Zudem brachen Diebe im Laufe des Sonnabends in ein Einfamilienhaus an der Leonhard-Frank-Straße ein. Sie lehnten eine Leiter an die Fassade und schlugen das Küchenfenster ein. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Von DNN