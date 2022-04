Dresden

Unbekannte sind am Osterwochenende in drei Autos im Dresdner Westen eingebrochen. In Pieschen auf der Döbelner Straße schlugen die Täter eine Scheibe eines VW Golf ein und stahlen eine Tasche mit Bargeld sowie persönlichen Dokumenten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Auf dem Kresseweg in Gorbitz öffneten die Täter auf unbekannte Weise einen Mercedes und stahlen unter anderem einen Dieselkanister, Kaffeepackungen, eine Dashcam sowie Zigaretten. Der Gesamtschaden wurde mit rund 700 Euro angegeben. Bei einem Einbruch auf der Gottfried-Keller-Straße in Cotta waren die Täter nicht erfolgreich. Sie drangen auch hier auf unbekannte Weise in einen Skoda Octavia ein, durchsuchten den Wagen, stahlen aber nichts.

Von cs