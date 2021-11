Dresden

Mit Beleidigungen und körperlichen Attacken hat eine Straßenbahn-Passagierin reagiert, als sie ihren Mund-Nasen-Schutz zurechtrücken sollte. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte am Donnerstagvormittag in einer Straßenbahn in Löbtau kontrolliert, ob sich die Fahrgäste an die Corona-Regeln halten. Dabei fiel ihnen die 50-Jährige auf, die ihre Maske nicht korrekt trug. Die Polizisten sprachen die Frau an, doch sie reagierte uneinsichtig und aggressiv.

An der Haltestelle „Pennricher Straße“ stiegen die Beamten mit der Maskenverweigerin aus, um deren Personalien festzustellen. Dagegen wehrte sich die Frau, beleidigte und schubste die Beamten. Die Ordnungshüter blieben unverletzt. Die 50-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Von ttr