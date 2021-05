Dresden

Die Polizei in Dresden ist auf der Suche nach einem Mann, der am Dienstagnachmittag an der Karpatenstraße einen acht Jahre alten Jungen angesprochen hat. Wie die Beamten mitteilen, kam der Unbekannte aus einem Waldstück und forderte den Jungen auf, mit in den Wald zu kommen. Der Achtjährige lehnte ab und ging weiter.

Zu den Motiven des Mannes kann die Polizei bislang keine Aussagen treffen. Er war etwa 16 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Jeans und Turnschuhe. Er hatte helle Haut und sprach Deutsch ohne auffälligen Akzent.

Polizisten suchten das Gebiet ab, konnten den Unbekannten aber nicht mehr antreffen. Wegen des Vorfalls wollen die Beamten in dem Gebiet nun verstärkt auf Streife gehen.

