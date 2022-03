Dresden

Einen vermeintlich bewaffneten Mann hat ein Zeuge am Donnerstag im Hauptbahnhof beobachtet. Gegen 18 Uhr informierte er die Polizei. Die startete sofort eine Fahndung nach der Person – zunächst ergebnislos.

Am Freitag erkannten Polizisten den Mann schließlich auf der Prager Straße und kontrollierten ihn. Der 21-Jährige gab an, am Vortag mit einer Spielzeigpistole unterwegs gewesen zu sein. In seiner Wohnung stellten die Beamten zwei Softairwaffen und besagt Spielzeugpistole sicher. Trotzdem ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von lg