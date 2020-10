Dresden: Mann stirbt nach Gewaltverbrechen in der Altstadt

Dresden

Ein mutmaßlicher Angreifer hat am Sonntagabend zwei Männer auf der Schloßstraße in der Altstadt von Dresden attackiert. Dabei kam ein 55-Jähriger ums Leben, nachdem Rettungskräfte ihn und seinen 53-Jährigen Begleiter in ein Krankenhaus gebracht hatten. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Aktuell gehen die Staatsanwaltschaft- und die Polizei Dresden dem Verdacht eines Tötungsdeliktes nach. Auch einen Zeugenaufruf starteten sie. Aus ermittlungstaktischen Gründen seien derzeit keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Anzeige

Noch in der Nacht nahmen Kriminaltechniker und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen ihre Ermittlungen auf. Die Polizisten untersuchten den Tatort und sicherten Spuren. Dabei fanden sie wohl ein Messer. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, ist unklar. Auch einen Mantrailerhund setzte die Polizei bei der Suche nach dem Tatverdächtigen ein.

Wer Angaben zu dem Tötungsdelikt machen kann, soll sich bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Hinweise: 0351/ 483 22 33

Von ffo/rh