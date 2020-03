Dresden

Die Polizei ermittelt gegen einen 48-Jährigen, der am Samstag seine Lebensgefährtin mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben soll. Nach Angaben der Polizei hat der alkoholisierte Mann gegen 21.50 Uhr nach einem Streit seiner 45-jährigen Partnerin das Messer in den Unterbauch gestoßen. Der Mann habe sich in der Folge selbst am Unterarm verletzt und offensichtlich versucht, die eintreffenden Beamten dazu zu veranlassen, ihn zu erschießen. Er konnte jedoch unter Einsatz von Reizstoffen überwältigt werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 11-jährige Sohn des Paares war während der Tat anwesend und konnte sich zu Nachbarn flüchten.

Von RND/dpa