Dresden

Erst geklaut, und dann auch noch handgreiflich geworden: Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter eine Verkäuferin (40) eines Geschäfts in einem Einkaufcenter am Jacob-Winter-Platz bestohlen und geschlagen.

Die 40-Jährige bemerkte den Mann, als er mit dem Portemonnaie der Frau in der Hand aus den Personalräumen kam. Als sie ihn ansprach, schlug der Täter die Verkäuferin und verletzte sie. Im Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten rund 40 Euro. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

