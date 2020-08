Dresden

Am Dienstagnachmittag haben Polizisten bei einem 25-Jährigen massig Rauschgift sichergestellt. Der Mann war in einem Restaurant an der Coschützer Straße im Dresdner Stadtteil Plauen eingeschlafen, ließ sich nicht wecken.

Alarmierte Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen und fanden rund 42 Gramm Crystal Meth bei ihm. Sie nahmen den Mann fest. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Von ffo