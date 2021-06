Dresden

Ein Mann ist in der Nacht zum Montag in Strehlen bei einem Streit am Bein verletzt worden.

Zeugen hatten der Polizei eine Auseinanderstezung von fünf Personen an der Walter-Arnold-Straße gemeldet. Die Polizei traf vor Ort nur einen 31-Jährigen an, der aus einer Schnittwunde am Bein blutete. Er musste im Krankenhaus versorgt werden. Weitere Tatverdächtige waren nicht mehr auszumachen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von DNN