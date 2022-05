Dresden

In der Nacht zu Mittwoch sind zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren am Amalie-Dietrich-Platz aus bisher unbekannter Ursache in Streit geraten. Daraufhin verletzte der 25-Jährige den anderen mit einem Messer. Der 28-Jährige musste wegen seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alarmierte Polizisten konnten den Jüngeren noch am Ort des Geschehens vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von cs