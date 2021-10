Dresden

Ein Unbekannter stieg am Mittwoch mit einem Begleiter am Hauptbahnhof in die Bahn der Linie 7 in Richtung Pennrich. Laut Polizeiberichten beleidigte er dort einen südländisch aussehenden Fahrgast rassistisch. Kurz darauf schritt ein 21-jähriger Passant ein und stellte den Täter zur Rede, woraufhin auch er von dem Unbekannten bedroht wurde. Andere Fahrgäste verhinderten eine Eskalation. Der 21-Jährige verließ an der Haltestelle „Freiberger Platz“ die Straßenbahn.

Der unbekannte Mann war etwa 45 bis 55 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug keine Mund-Nase-Bedeckung und hatte kurze dünne Stoppelhaare. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Motorradjacke mit Emblem der SG Dynamo Dresden auf der Brust sowie einer dunklen Hose. Die Dresdner Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zu dem Täter und zu dem von ihm rassistisch beleidigten Fahrgast machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von BW