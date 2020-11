Dresden: Mann in Clownskostüm schwingt die Keule und bedroht Passanten

Dresden

Die Polizei in Dresden ermittelt gegen einen Mann in einem Clownskostüm, der in den vergangenen Tagen mehrfach Passanten an der Leipziger Straße bedroht hat. Wie die Beamten mitteilen, hielt sich der Täter meist in einem Hinterhof an der Ecke zur Pettenkoferstraße auf und bedrohte die Fußgänger, indem er eine Keule durch die Luft schwang. Mindestens zweimal jagte er Fußgängern hinterher, bis diese in einen Hauseingang fliehen konnten.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können.

Anzeige

Hinweise Tel.: 0351/ 483 22 33

Von DNN