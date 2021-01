Dresden

Ein 39-Jähriger hat Mittwochfrüh auf der Blochmannstraße in der Pirnaischen Vorstadt einen Autofahrer attackiert. Als alarmierte Polizisten den Mann festnehmen wollten, widersetzte er sich.

Der 39-Jährge hatte versucht, den Autofahrer aus seinem Wagen zu ziehen. Doch das ließ sich der Mann nicht gefallen, fuhr stattdessen mit geöffneter Fahrertür los und beschädigte dabei ein parkendes Auto.

Polizisten stellten den Angreifer kurze Zeit später in einem Wohnhaus an der Blochmannstraße. Dort schlug und trat der Mann nach ihnen. Nach der Festnahme übergab die Polizei Dresden den 39-Jährigen in medizinische Betreuung.

Er muss sich wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von ffo