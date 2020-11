Dresden

Ein 25-Jähriger hat am späten Donnerstagabend in einem Prohliser Hochhaus mit einer Pistole herumgeballert. Zeugen hatten der Polizei gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass ein Mann in dem Gebäude an der Gamigstraße mit einer Schusswaffe hantiere. Die eingesetzten Beamten trafen den Schützen vor Ort an und stellten die Waffe sicher. Der junge Deutsche hatte die Luftdruckpistole mehrfach abgefeuert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nun muss sich der 25-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, teilte die Polizei mit.

