Ein Mann hat sich am Dienstagmittag in einer Straßenbahn der Linie 10 entblößt. Ähnliche Vorfälle hatten sich am Montag ereignet.

Eine 17-Jährige bemerkte den Mann in einem Wagen in Fahrtrichtung Messe. Er hantierte an seinem nackten Geschlechtsteil. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Haltestelle Vorwerkstraße.

Der Unbekannte war etwa 18 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte helle kurze Haare und war mit einer schwarzen kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen.

