Dresden

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag einen Mann aus Syrien rassistisch beleidigt und geschlagen.

Die Tat ereignete sich am der Haltestelle „Gompitzer Höhe“ in Pennrich. Im Anschluss versuchte der junge Mann noch, den Syrer mit einem Stein zu attackieren, was dieser aber abwehren konnte. Augenscheinlich wurden dabei beide Männer leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Von lg