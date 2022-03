Dresden

Am Mittwochnachmittag hat ein Mann sienen 19-Jährigen Sohn beleidigt und mit einer Waffe bedroht. Die gerufenen Beamten stellten in der Wohnung an der Karl-Laux-Straße in Leubnitz/Neuostra außerdem mehrere weitere Waffen sicher.

Die aufgrund der Bedrohungssituation ausgerückten Beamten stellten den 57-jährigen Vater in seiner Wohnung. Dort fanden sie zwei Kurzwaffen, eine SoftAir-Langwaffe sowie ein acht Zentimeter langes Messer. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung gegen den Mann.

Von lg