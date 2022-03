Dresden

Rassistische Beleidigungen musste sich laut Polizei am Freitagnachmittag ein junger Mann aus Afghanistan anhören. Gegen 16.30 Uhr pöbelte ihn ein 24-jähriger Deutscher an der Prager Straße an und forderte ihn auf, Deutschland zu verlassen. Der Staatschutz der Dresdner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von ttr