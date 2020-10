Dresden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Maik R. Der 26-Jährige hatte am Montag seine Arbeitsstelle an der Zirkusstraße in der Pirnaischen Vorstadt verlassen und ist seither verschwunden. Der junge Mann hat möglicherweise Suizidabsichten.

Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, hager und hat dunkelblonde Haare. Welche Bekleidung Maik R. bei seinem Verschwinden trug, ist nicht bekannt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

