Mit einer Mahnwache am Landtag in Dresden hat die Initiative für Frieden in Kurdistan Dienstagnachmittag an den Mann erinnert, der sich vergangenen Freitag selbst angezündet hatte. Demnach handele es sich um einen Freund und Genossen.

„Sein Tod ist ein politischer, so wie auch sein Leben ein politisches gewesen ist“, hieß es im Vorfeld. Im Internet kursieren Gerüchte, dass sich der Mann wegen des Umganges mit Abdullah Öcalan verbrannt habe.

Öcalan gilt als Führer der als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und sitzt in lebenslanger Haft.

Die Polizei Dresden bestätigte das auf Nachfrage nicht. Die Gerüchte seien bekannt. Den Hinweisen aus dem Netz zu einer möglichen politischen Motivation werde nachgegangen. Bisher könne dazu noch nichts Abschließendes gesagt werden.

Wenige Stunde vor der Mahnwache hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Identität des Mannes geklärt ist. Es handelt sich um einen 49-Jährigen, der aus der Türkei stammt. Der Mann war an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei lebte er im Dresdner Stadtteil Briesnitz.

Von ffo und epd