Sie soll an die Opfer des 13. und 14. Februar 1945 erinnern: die Skulptur „Trauerndes Mädchen am Tränenmeer“ auf dem Heidefriedhof in Dresden. Offenbar politisch motivierte Täter stießen das Mahnmal am Wochenende um, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das teilte die Polizei auf DNN-Anfrage mit.

Hinter dem Akt des Vandalismus steckt wohl eine Gruppe, die sich „Autonome Aktionsgruppe Dresden Entnazifizieren“ nennt. Ein entsprechendes Bekennerschreiben liegt der Redaktion vor. „Taten haben Konsequenzen“, heißt es darin. Die Bombentoten Dresdens im kollektiven Gedenken zu betrauern, sei falsch.

Staatsschutz ermittelt

Deshalb hätten die Täter sich dazu entschlossen, ein „Mahnmal des geschichtsrevisionistischen Gedenkens“ zu entfernen. Um das zu bewerkstelligen, griff die mutmaßliche Gruppe wohl auf technische Hilfsmittel zurück: Augenzeugen vor Ort berichteten, dass die Täter die Statue wohl mit Hilfe einer Flex von ihrer schwarzen Marmorschale geschnitten hatten.

Es sei ein aufwendiges Unterfangen, das „Trauernde Mädchen am Tränenmeer“ zu reparieren, sagte Robert Arnich, der Betriebsleiter des städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Bekennerschreiben gibt.

