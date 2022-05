Dresden

Wie die Polizei mitteilte, wollte am Samstag eine Gruppe von Männern in einem Café an der Prager Straße ihre Rechnung nicht begleichen und rannte ohne zu Bezahlen davon.Die Täter setzten sich in den Außenbereich eines Cafés in der Prager Straße und bestellten alkoholische Getränke im Wert von über 80 Euro. Als sie zum Schluss bezahlen sollten, verließen sie den Bereich. Einer der Mitarbeiter folgte ihnen und forderte sie auf, stehen zu bleiben, woraufhin die Gruppe wegrannte und entkam. Bei der Flucht verlor einer der Männer einen Fan-Schal der SG Dynamo Dresden.

Bei den Tätern handelte es sich um sechs Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Einer von ihnen war etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze braune Haare, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine blaue Jeans.

Die Polizei ermittelt wegen Betruges und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs