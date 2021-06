Dresden

Zwei Männer werden wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gesucht. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls.

Eine 18-Jährige hatte am Dienstag gegen 23.40 Uhr in einem Bus der Linie 75 beobachtet, wie zwei Männer eine Frau sexuell belästigten. Weil sie sich bedroht fühlte, bat sie ihren Vater per Telefon, sie an der Haltestelle „Zschonergrundmühle“ abzuholen.

Die betreffenden Männer im Alter von 29 und 33 Jahren stiegen ebenfalls an dieser Haltestelle aus. Es kam zur Auseinandersetzung mit dem 45-jährigen Vater der Zeugin, wobei dieser durch eine Flasche am Kopf verletzt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall mit der unbekannten Frau im Bus machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0351 483 2233 entgegen.

Von DNN