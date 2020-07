Dresden

Ein 82-Jähriger ist am Dienstagabend auf seinem Grundstück in Dresden-Loschwitz etwa zehn Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Dabei zog er sich laut Feuerwehr zahlreiche Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Mann, Feuerwehr und Rettungsdienst bargen den Rentner anschließend aus seiner misslichen Lage und brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der 82-Jährige den Hang hinunterstürzte, ist bislang unklar.

Anzeige

Von ttr