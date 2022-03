Dresden

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Donnerstagnachmittag an der Reisewitzer Straße in Löbtau gekommen. Aus bisher unbekannter Weise brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses.

Ein Trupp der Feuerwehr verschaffte sich unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zur Wohnung und suchte Personen, traf aber niemanden an. Bereits nach wenigen Minuten war das Feuer mittels eines Strahlrohrs gelöscht. Momentan laufen noch Belüftungsmaßnahmen und die Reisewitzer Straße ist voll gesperrt.

Von lg