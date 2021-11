Dresden

Die seit Donnerstagnachmittag vermisste Renate K. ist wieder da.

Nach Zeugenhinweisen wurde die 81-Jährige an einem Einkaufsmarkt an der Schweriner Straße entdeckt und in ihr Pflegeheim zurück gebracht. Es gibt keinen Verdacht auf eine Straftat.

Die Polizei suchte seit Donnerstagnachmittag nach ihr.

Von BW