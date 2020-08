Dresden.

An der Kreuzung von Kesselsdorfer und Rudolf-Renner-Straße in Dresden-Löbtau ist am Montagvormittag eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erfasste der Fahrer eines Sattelzugs die Radlerin beim Abbiegen.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Rudolf-Renner-Straße ist im Kreuzungsbereich beidseitig gesperrt.

Anzeige

Im toten Winkel

Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen Radfahrer von abbiegenden Lasterfahrer nicht gesehen und überrollt, dabei meist schwer oder gar tödlich verletzt werden. Häufig befinden sich die Radfahrer im toten Winkel der Lasterfahrer, weshalb bessere Übersicht an Kreuzungen sowie der flächendeckende Einsatz von Lkw-Abbiegeassistenten gefordert werden – unter anderem in einem Katalog, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung im Februar veröffentlicht hatten.

Weitere DNN+ Artikel

Erst Ende Juli hatte es in Coswig einen ähnlich gelagerten Unfall gegeben. Hier war ebenfalls eine Radlerin von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Von DNN