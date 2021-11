Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Renate K. aus Dresden-Löbtau.

Die 81-Jährige wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag in dem Pflegeheim gesehen, in dem sie untergebracht ist. Sie ist dement und findet nicht allein zurück. Alle bekannten Anlaufstellen wurden bereits erfolglos von der Polizei geprüft. Zur Absuche kamen auch Spürhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz. Bislang konnte die Frau nicht gefunden werden.

Renate K. aus Dresden-Löbtau Quelle: Polizei Dresden

Renate K. ist 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Sie ist mit einem beigen Mantel bekleidet, hat helle Halbschuhe an und trägt eine helle Handtasche. Sie läuft vorsichtig und schaut sich dabei sehr oft um.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von BW