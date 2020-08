Dresden

Um seine Flucht ungebremst fortsetzen zu können, hat ein Unbekannter am Mittwochmittag eine Frau in einer Tiefgarage an der Kesselsdorfer Straße angefahren und leicht verletzt.

Die 57-jährige Anwohnerin hatte einen dunklen Kombi bemerkt, der augenscheinlich nicht in die Tiefgarage gehörte. Als sie den Fahrer ansprach, kam eine Frau hinter einem parkenden Auto hervor, lief zu einem Fahrrad und schob es eilig aus der Garage. Als die Anwohnerin versuchte sie aufzuhalten, hielt der unbekannte Fahrer des Kombi sie fest. Anschließend stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Dabei stieß er gegen die 57-Jährige, die sich vor den Wagen gestellt hatte und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete der Autofahrer.

Von fg