Dresden

In Dresden-Löbtau kam es am Freitag zu einem Zwischenfall. Dabei hat ein Mann am frühen Abend, gegen 18.00 Uhr, zwei Frauen beleidigt und bedroht. Außerdem begann er, sich abfällig über ausländische Mitbürger zu äußern. Polizisten stellten den Mann anschließend und fertigten Anzeigen wegen Volksverhetzung und Bedrohung an.

Von SP