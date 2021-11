Dresden

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in eine Firma an der Wernerstraße in Dresden-Löbtau eingebrochen.

Laut Polizei hebelten die Täter ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von rund 200 Euro und mehrere tausend Euro Bargeld. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von BW