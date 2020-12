Dresden

Ein Dieb hat am Wochenende aus dem Keller eines Hauses an der Frankfurter Straße in Dresden-Löbtau einen Werkzeugkoffer mitgehen lassen, dabei aber seine Geldbörse verloren. Polizisten fanden das Portmonee samt Ausweis am Tatort und standen wenig später mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung des Mannes.

Bei der Durchsuchung fand sich der gestohlene Koffer. Der 33-Jährige wird sich nun wegen des Einbruchs verantworten müssen.

Von fkä