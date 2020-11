Dresden

Der seit 11. April vermisste Ralf Heinz G. aus Dresden-Lockwitz ist tot. Ein Spaziergänger fand am Mittwochnachmittag die Leiche eines Mannes in einem Waldstück bei Lockwitz.

In der Zwischenzeit konnte er als der vermisste 55-Jährige identifiziert werden. Ein Straftatverdacht liegt derzeit nicht vor, so die Polizei am Donnerstag.

Von fg