Dresden

In Dresden-Leubnitz/Neuostra kam es am Montag zu einem versuchten Betrug. Unbekannte riefen eine 82-Jährige an. Sie gaben vor, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht hätte und nun im Gefängnis säße. Einzig durch eine Kautionszahlung in Höhe von 7 000 Euro könne er entlassen werden. Obwohl solche Schockanrufe sich immer wieder als effektiv herausstellen, war es diesmal nicht der Fall. Die Frau schenkte den Anrufern keinen Glauben und erkannte den Betrug. Es entstand kein Vermögensschaden.

Von SP