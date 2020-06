Dresden

Am Sonntagmittag gegen 14.40 Uhr ist ein 78-jähriger Radfahrer von einem Unbekannten am Dobritzer Weg angegriffen worden. Der Senior war auf seinem Fahrrad in Richtung Zamenhofstraße unterwegs. Als er ein Pärchen passierte, schlug der Mann dem älteren Herren unverblümt ins Gesicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet mutmaßliche Zeugen um Informationen. Zum Schläger liegt derzeit nur eine vage Beschreibung vor. Demnach ist er etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von mb