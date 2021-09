Dresden

In einem Lokal an der Breitscheidstraße wurde ein 39-jähriger Mann bei einem Streit schwer verletzt. In der Nacht zum Sonntag geriet dieser mit einem anderen in Streit, woraufhin sein Kontrahent mit einem Messer zustach. Dadurch wurde der Mann schwer am Bauch verletzt.

Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Nachdem diese die Anzeige aufgenommen hatten mussten sie allerdings feststellen, dass an ihrem Streifenwagen ein Reifen zerstochen war. Nun wird neben der Anzeige wegen schwerer Körperverletzung auch noch wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt.

Von SP