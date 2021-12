Dresden

Im November versuchte eine Frau sich mittels eines gefälschten Impfpasses ein digitales Impfzertifikat in einer Apotheke zu erschleichen. Am Montagmorgen wurde nun die Wohnung der Frau in Dresden-Leuben durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf große Mengen an verbotenen Substanzen.

Die 45-Jährige hatte rund 170 Gramm Crystal und etwas Cannabis in ihrer Wohnung gelagert. Daraufhin wurde die Frau festgenommen und soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Von SP