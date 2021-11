Dresden

In Dresden-Leipziger Vorstadt kam es in der Nacht zum 19. September zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Zwei etwa gleichstarke Gruppen kamen aus ungeklärter Ursache an der Haltestelle „Alter Schlachthof“ in Streit, welcher zu Handgreiflichkeiten führte. Als alarmierte Polizisten vor Ort eintrafen, konnten zwei Männer festgestellt werden. Beide Männer gaben an, Opfer von Angriffen geworden zu sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Tathergang und den Beteiligten machen kann, soll sich bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Hinweise: (0351) 4832233

Von SP