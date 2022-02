Dresden

Am Sonntagnachmittag bemerkten Anwohner eine Person auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses auf der Helgolandstraße in Dresden-Leipziger Vorstadt. Daraufhin kontaktierten sie die Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte an der Stelle des Geschehens eintrafen, wurde das Dach mittels einer Drehleiter erkundet. Dabei verschwand die Person ins Haus.

Über ein Dachfenster nahm der Mann kontakt mit den Beamten auf. Dabei berichtete er, dass er sich momentan in Quarantäne befindet. Um keine Fremdgefährdung zu erzeugen und dennoch frische Luft zu erhalten, begab er sich auf das Dach. Der Einsatz konnte somit abgebrochen werden. Die insgesamt 38 Einsatzkräfte der Feuerwehren drehten somit wieder um.

Von SP