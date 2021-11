Dresden

Von Freitag zu Sonnabend ist es in der Leipziger Vorstadt zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte drangen dabei in ein Bürogebäude an der Fritz-Reuter-Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume.

Dabei rissen sie einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld aus der Wand. Das Diebesgut wird auf rund 1 000 Euro beziffert. Der Sachschaden ist um ein vielfaches höher und wird auf 10 000 Euro taxiert.

Von SP