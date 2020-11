Dresden

Ein Bauarbeiter hat am Dienstagnachmittag in einem Haus an der Robert-Matzke-Straße in Pieschen eine Gasleitung angesägt. Es drohte Explosionsgefahr, daher wurden das Gebäude und benachbarte Häuser geräumt.

Ein Drewag-Techniker sperrte die Leitung ab, Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten die betroffenen Häuser. Die Robert-Matzke- und die Leipziger Straße waren ab ca. 16.30 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Bereits am Montagabend war die Feuerwehr wegen eines Gasaustritts ausgerückt. In Seidnitz umwaberte eine Stickstoffwolke ein Silo.

Von halk