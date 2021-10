Dresden

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Leipziger Straße am Sonntagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die Frau war in Richtung Radebeul unterwegs, als sie auf Höhe der Eisenbahnstraße plötzlich von einem Mercedes erfasst wurde. Die 60-jährige Fahrerin des Mercedes wollte nach Polizeiberichten wohl gerade in die Eisenbahnstraße einbiegen und übersah die Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden.

Von BW