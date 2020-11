Dresden

An der Fährstraße in Dresden-Laubegast ist es am Mittwoch gegen Mittag in einer Erdgeschosswohnung zu einer Verpuffung gekommen. Im Anschluss brach Feuer im Hobbyraum der Wohnung aus.

Ein 54-Jähriger konnte sich nach Angabe der Feuerwehr selbst in Freie retten, musste dann aber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Ursache der Verpuffung ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von fkä