Dresden

Hinter einer Schulturnhalle an der Donathstraße in Dresden-Laubegast hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann entblößt. Mehrere Grundschüler bemerkten den Unbekannten, der gegen 16 Uhr auf dem Fußweg hinter der Sportstätte an seinem unbedeckten Geschlechtsteil hantierte. Er flüchtete, als eine Erzieherin hinzukam.

Der Mann wird als um die 30 Jahre alt und gebräunt beschrieben. Es trug sein braunes Haar mittellang und war mit einem dunklen Trägershirt bekleidet. Hinweise zur Identität des Exhibitionisten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä